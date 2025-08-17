Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκαν με την Κ21 της Μπράιτον

Οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους με την Κ21 της Μπράιτον την Κυριακή (17.08.2025). Οι Έλληνες νεαροί παίκτες πέρασαν ως αλλαγή στην αναμέτρηση των “γλάρων” με τη Γουέστ Μπρομ.

Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας πέρασαν ως αλλαγή μαζί και συγκεκριμένα στο 60′ κι ενώ η Μπράιτον ήταν ήδη μπροστά στο σκορ με 2-0. Ο πρώτος, μάλιστα, κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το 3-0 (4-0 έληξε το ματς).

Stef and Babis are on with 30 minutes to go. pic.twitter.com/lyfOPzJD16 — Brighton & Hove Albion Academy (@BHAFC_Academy) August 17, 2025

Θυμίζουμε ότι οι δυο έλληνες ποδοσφαιριστές δεν ήταν στην αποστολή για την πρεμιέρα της Μπράιτον στην Premier League απέναντι στη Φούλαμ, έχοντας όμως ελάχιστο -έως και καθόλου- χρόνο συμμετοχής στα ματς προετοιμασίας της ομάδας.