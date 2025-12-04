Στέφανος Τζίμας: «Θα σηκωθώ ξανά» – Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα επιθετικού της Μπράιτον

Την ώρα που στην Μπράιτον δεν έχουν ακόμη ενημερώσει για τον ακριβή τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του, ο Έλληνας επιθετικός με ανάρτησή του στο Instagram προϊδεάζει για κάτι αρκετά σοβαρό.

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας, τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της ομάδας του και αντικαταστάθηκε άμεσα.

Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το κλαμπ, ωστόσο υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμού του διεθνή Έλληνα σέντερ φορ, ο οποίος έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά την άτυχη στιγμή του.

«Μπορεί να πέσουμε. Όλοι πέφτουν. Αλλά στη ζωή πρέπει να σηκώνεσαι πάλι. Κι εγώ θα σηκωθώ ξανά!», ανέφερε ο Τζίμας, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας του παίκτη.