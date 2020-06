Ο Μάνος Παπαδόπουλος είναι έτοιμος να αφήσει μετά από 30 χρόνια τον Παναθηναϊκό και ήδη προέκυψαν τα πρώτα “σενάρια” που θέλουν τον Αργύρη Πεδουλάκη να τον διαδέχεται στη θέση του “G.M. Στο “τριφύλλι”.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να βρίσκεται στην… επικαιρότητα για τους λάθος λόγους. Ο Μάνος Παπαδόπουλος εμφανίζεται να αφήσει το “τριφύλλι” μετά από 30 χρόνια παρουσίας στην ομάδα και ήδη ξεκίνησαν τα… σενάρια για την επόμενη μέρα στην ομάδα.

Ο Μάνος Παπαδόπουλος έτοιμος να πει “αντίο” στον Παναθηναϊκό

Με τον General Manager – πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να είναι έτοιμος να πάει στη Ζενίτ, Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδοχή του.

Ο Ματέο Αντρεάνι αναφέρει σε ποστάρισμα του ότι ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει αυτή τη στιγμή… προβάδισμα για ν’ αναλάβει τη θέση του Μάνου Παπαδόπουλου στην “πράσινη” ΚΑΕ.

EuroLeague, Panathinaikos:



Argyris Pedoulakis is the front runner to be the new General Manager of Pao BC now.#paobc #pao #EuroLeague #Panathinaikos #Παναθηναϊκός #ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ #Baloncesto #Basketball #Pedoulakis #GM #Greece #Hellas