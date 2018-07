Στη Μπάγερν ο Κόπονεν! Επίσημα στο Μόναχο ο Φιλανδός γκαρντ – video

Σπουδαία μετεγγραφική κίνηση για την Μπάγερν Μονάχου που επιστρέφει στη Euroleague, αφού κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Πέτερι Κόπονεν της Μπαρτσελόνα, προσθέτοντας έναν από τους κορυφαίους σουτέρ της Ευρώπης στο ρόστερ της.

Ο Φιλανδός γκαρντ που ήταν πέρυσι ο 4ος πιο εύστοχος παίκτης της Euroleague στα σουτ τριών πόντων, είχε ακουστεί έντονα και για τον Παναθηναϊκό, το φετινό καλοκαίρι, με τους «πράσινους» να αποκτούν τελικά τον Κιθ Λάνγκφορντ και να διατηρούν τον Νίκο Παππά και τον Μάρκους Ντένμον στη θέση του.

+++ TRANSFER-NEWS +++ Der #FCBB sichert sich langfristig Dreier-Spezialist @KoponenPetteri . Herzlich willkommen, Petteri! ✌️Mehr Infos: https://t.co/NDHihRWkVf . // #FCBayernBasketball signed Petteri #Koponen till 2021. Welcome to Munich! pic.twitter.com/Zzc6jfU3QS

New @fcb_basketball signing @KoponenPetteri ranked 4th last season in 3-point percentage…👏

Can he fire his new team to success? pic.twitter.com/Phc9p9KMPu

— EuroLeague (@EuroLeague) July 24, 2018