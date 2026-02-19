Στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κέσλερ Έντουαρντς

Μεταγραφική ενίσχυση για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία τα δίνει όλα στην τελική ευθεία για την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Από την G-League, ο Κέσλερ Έντουαρντς πέρασε τον Ατλαντικό και υπέγραψε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. O 25χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Τελ Αβίβ σήμερα (19/2).

Ο Δημήτρης Ιτούδης ήθελε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά καθώς εκείνος επέλεξε τον Παναθηναϊκό έπρεπε να βρει κάποιον άλλον. Τελικά, ο Ιτούδης κατέληξε στον πρώην παίκτη των Γκραντ Ράπιντς Γκολντ της G-League.

Ο Κέσλερ Έντουαρντς υπέγραψε μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του στη Euroleague, με την επανέναρξή της.

מועדון הכדורסל הפועל ״IBI” תל אביב שמח לבשר על החתמתו של הפורוורד קסלר אדוורדס (25, 2.02 מ׳) עד לסיום העונה הנוכחית.



הפורוורד שיחק בעונה החולפת בקבוצת הג׳י ליג של דנבר נאגטס ורשם ממוצעים נהדרים של 14.1 נקודות, 7.6 ריבאונדים, 1.7 אסיסטים, 1.6 חטיפות, 1.0 חסימות ו-39.7% לשלוש.… pic.twitter.com/vxAUsAtxLX — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) February 19, 2026

Στους Γκραντ Ράπιντς Γκολντ στην G-League, είχε 14,1 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 κόψιμο μέσο όρο ανά αγώνα.