Αθλητικά

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κέσλερ Έντουαρντς

Οι Ισραηλινοί ήθελαν τον Χέιζ-Ντέιβις, αλλά κατέληξαν στον 25χρονο Αμερικανό φόργουορντ
Ο Κέσλερ Έντουαρντς
AP Photo/Matt Slocum

Μεταγραφική ενίσχυση για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία τα δίνει όλα στην τελική ευθεία για την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Από την G-League, ο Κέσλερ Έντουαρντς πέρασε τον Ατλαντικό και υπέγραψε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. O 25χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Τελ Αβίβ σήμερα (19/2).

Ο Δημήτρης Ιτούδης ήθελε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά καθώς εκείνος επέλεξε τον Παναθηναϊκό έπρεπε να βρει κάποιον άλλον. Τελικά, ο Ιτούδης κατέληξε στον πρώην παίκτη των Γκραντ Ράπιντς Γκολντ της G-League.

Ο Κέσλερ Έντουαρντς υπέγραψε μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του στη Euroleague, με την επανέναρξή της.

Στους Γκραντ Ράπιντς Γκολντ στην G-League, είχε 14,1 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 κόψιμο μέσο όρο ανά αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
313
196
132
109
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo