Στην εντατική ο Γιαέλ Τρεπί της Κάλιαρι – Λίγο έλειψε να πνιγεί σε πισίνα

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Σαρδηνίας νοσηλεύεται ο Γιαέλ Τρεπί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γάλλος επιθετικός της Κάλιαρι κινδύνεψε να πνιγεί σε πισίνα, στη διάρκεια του ρεπό του.

Το περιστατικό έγινε στο θέρετρο Πόρτο Τσέρβο. Η Κάλιαρι είχε διήμερο ρεπό μετά την αναμέτρηση με την Αρέτσο για το Κύπελλο Ιταλίας, όπου ο 20χρονος άσος ήταν βασικός. Ο Γιαέλ Τρεπί επέλεξε να ξεκουραστεί στο συγκεκριμένο μέρος και κινδύνεψε να πνιγεί στην πισινα του, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

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Καθοριστική για την διάσωσή του Γάλλου επιθετικού ήταν η διακομιδή του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

“Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ιατρικό κέντρο και την οικογένεια του παίκτη και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασής του. Αυτή τη στιγμή, όλες οι σκέψεις της Κάλιαρι είναι με τον Γιαέλ και την οικογένειά του. Ο σύλλογος ζητά τον απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους και θα παρέχει τυχόν ενημερώσεις όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες”, αναφέρει η Κάλιαρι σε σχετική ανακοίνωση.