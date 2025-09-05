Στην ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Γυναικών στο ποδόσφαιρο για τα επόμενα τρία χρόνια

Τη συμφωνία της με την ΕΠΟ, για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής Γυναικών για την επόμενη τριετία, ανακοίνωσε η ΕΡΤ.

“Μετά τη μεγάλη επιτυχία του EURO 2025 Γυναικών, που μεταδόθηκε ζωντανά το καλοκαίρι από τα γήπεδα της Ελβετίας μέσω της ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση εξασφάλισε για την επόμενη τριετία τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος Γυναικών Α’ Εθνικής, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και την Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2025 και θα μεταδίδεται ζωντανά από τις συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ θα είναι στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών και στις διεθνείς διοργανώσεις, το Nations League και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου” αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση της ΕΡΤ.