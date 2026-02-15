Αθλητικά

Στην ομάδα των Νιου Γιορκ Νικς το βραβείο των Shooting Stars στο All Star Game του NBA

Τζέιλεν Μπράνσον, Καρλ Άντονι Τάουνς και Άλαν Χιούστον πήραν τη νίκη
Ο Μπράνσον
Ο Μπράνσον πανηγυρίζει με τον Τάουνς / Reuters / Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Η ομάδα των Νιου Γιορκ Νικς, αποτελούμενη από τους Τζέιλεν Μπράνσον, Καρλ Άντονι Τάουνς, τον βετεράνο Άλαν Χιούστον και τον προπονητή Ρικ Μπράνσον, “σάρωσε” στο νέο διαγωνισμό Shooting Stars του All Star Game του NBA και κατέκτησε το σχετικό βραβείο.

Παρά τα μεγάλα σουτ της ομάδας των Κον Κνίπελ, Τζέιλεν Τζόνσον και του βετεράνο Κόρι Μαγκέτι, οι Νιου Γιορκ Νικς ήταν ασταμάτητοι στον τελικό και συγκέντρωσαν 49 βαθμούς, έναντι 39 των αντιπάλων τους, φθάνοντας στη νίκη και την κατάκτηση του βραβείου των Shooting Stars του All Star Game του NBA.

Οι τρεις παίκτες της ομάδας των Νικς ευστόχησαν μάλιστα όλοι τους από τα 10 μέτρα και κέρδισαν το χειροκρότημα του κοινού στο Λος Άντζελες.

Τζέιλεν Μπράνσον και Καρλ Άντονι Τάουνς έχουν όμως φέτος ως στόχο και το πρωτάθλημα στο NBA, οπότε ελπίζουν να σηκώσουν και νέα τρόπαια μέσα στο 2026.

