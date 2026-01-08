Συμβαίνει τώρα:
Στην πόρτα της εξόδου ο Βαλβέρδε μετά τη συντριβή της Αθλέτικ Μπιλμπάο από την Μπαρτσελόνα

Ο Ινίγο Πέρεθ της Ράγιο Βαγεκάνο ο πιθανότερος διάδοχός του
Βαλβέρδε
Ο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο/ REUTERS/Vincent West

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ηττήθηκε με 5-0 από την Μπαρτσελόνα στο Super Cup της Ισπανίας και ο Ερνέστο Βαλβέρδε, σύμφωνα με όσα γράφονται στην ιβηρική χερσόνησο, είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Βάσκους.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε μετά από 3,5 χρόνια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο φαίνεται πως είναι κοντά στην έξοδο από το σύλλογο με τον Ινίγο Πέρεθ να είναι έτοιμος να αντικαταστήσει τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα.

Ο 37χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας και όχι τον Ιούλιο, που λήγει το συμβόλαιό του.

