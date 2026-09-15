Παναθηναϊκός: Το πλήρες πρόγραμμα των «πρασίνων» στη GBL

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν στη GBL. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται την 1η αγωνιστική τους Vikos Φalcons στο “Telekom Center”, που θα είναι άδειο λόγω τιμωρίας
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο “Telekom Center Athens” στις 3 Ιανουαρίου, στο φινάλε του πρώτου γύρου στη GBL, ενώ το ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού θα γίνει την 23η αγωνιστική.
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Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός A – Βίκος Ιωαννίνων (4/10)
Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός (10/10)
Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson (18/10)
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Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (24/10)
Άρης – Παναθηναϊκός (1/11)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (8/11)
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου (15/11)
Παναθηναϊκός – Μαρούσι (21/11)
Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός (5/12)
Παναθηναϊκός – Ηρακλής (13/12)
Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός (19/12)
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (27/12)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (3/1)
Μαρούσι – Παναθηναϊκός (10/1)
Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πατρών (17/1)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (24/1)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (31/1)
Παναθηναϊκός – Δόξα Λευκάδας (7/2)
Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός (14/2)
Παναθηναϊκός – Άρης (7/3)
Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός (14/3)
Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson (21/3)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (28/3)
Καρδίτσα – Παναθηναϊκός (3/4)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (11/4)
Βίκος Ιωαννίνων – Παναθηναϊκός – (18/4)