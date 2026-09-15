Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το πλήρες πρόγραμμα των «πρασίνων» στη GBL

Οι ημερομηνίες των “αιώνιων” ντέρμπι για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν στη GBL. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται την 1η αγωνιστική τους Vikos Φalcons στο “Telekom Center”, που θα είναι άδειο λόγω τιμωρίας

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο “Telekom Center Athens” στις 3 Ιανουαρίου, στο φινάλε του πρώτου γύρου στη GBL, ενώ το ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού θα γίνει την 23η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα

Παναθηναϊκός A – Βίκος Ιωαννίνων (4/10)

Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός (10/10)

Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson (18/10)

Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (24/10)

Άρης – Παναθηναϊκός (1/11)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (8/11)

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου (15/11)

Παναθηναϊκός – Μαρούσι (21/11)

Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός (5/12)

Παναθηναϊκός – Ηρακλής (13/12)

Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός (19/12)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (27/12)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (3/1)

Μαρούσι – Παναθηναϊκός (10/1)

Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πατρών (17/1)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (24/1)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (31/1)

Παναθηναϊκός – Δόξα Λευκάδας (7/2)

Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός (14/2)

Παναθηναϊκός – Άρης (7/3)

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός (14/3)

Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson (21/3)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (28/3)

Καρδίτσα – Παναθηναϊκός (3/4)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (11/4)

Βίκος Ιωαννίνων – Παναθηναϊκός – (18/4)

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