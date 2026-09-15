Ο Τζον Σούταρ κοντά στον Άρη σύμφωνα με τους Σκωτσέζους

Κοντά στην απόκτηση του Τζον Σούταρ της Ρειντζερς εμφανίζεται να βρίσκεται ο Άρης, αν και η προσπάθεια απόκτησης του 29χρονου κεντρικού αμυντικού από τους “κίτρινους’ φάνηκε να έχει “ναυαγήσει”.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Football FanCast”, η πλευρά της Ρέιντζερς είναι κοντά σε συμφωνία με τον Σούταρ ώστε να μείνει ελεύθερος, γεγονός που θα… στείλει τον παίκτη στον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου (οι δυο πλευρές φαίνεται πως έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία).

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Η διαφωνία του Τζον Σούταρ με τη Ρέιντζερς για την αποζημίωσή του είναι ο λόγος του “παγώματος” της υπόθεσης, κάτι που φαίνεται πως αλλαζει τις τελευταίες ώρες, μιας και η ομάδα θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του και ο 29χρονος αμυντικός να μη μείνει στον πάγκο και σε αδράνεια.

“Με μόλις 24 ώρες να απομένουν μέχρι να κλείσει η μετεγγραφική περίοδος στην Ελλάδα, όλα έδειχναν ότι ο Σούταρ θα έχανε την ευκαιρία να πάρει μετεγγραφή στην ελληνική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος ζήτησε από τη Ρέιντζερς να του καταβάλει τα χρήματα για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και, παρότι ο σύλλογος ήταν ανέκαθεν πρόθυμος να τον αφήσει να φύγει εφόσον μπορούσε να βρεθεί ένας συμβιβασμός, το αίτημά του απορρίφθηκε και η συμφωνία βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Football FanCast, πλέον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την ακύρωση του υπόλοιπου συμβολαίου του Σούταρ και την παραχώρησή του στον Άρη, σε μια καθυστερημένη ανατροπή της υπόθεσης”, αναφέρει αρχική η σκωτσέζικη ιστοσελίδα και προσθέτει:

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«Η μετεγγραφή θα μπορούσε πλέον να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πριν από το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα στις 22:00 την Τρίτη. Θα αποτελούσε ανακούφιση για όλες τις πλευρές αν ο Σούταρ κατάφερνε να αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς και φαίνεται πως η πίεση του χρόνου έχει επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ο αμυντικός φαίνεται πως βρίσκεται πλέον κοντά στο τέλος της παρουσίας του στη Ρέιντζερς, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 εμφανίσεις και έχοντας κατακτήσει ένα Κύπελλο Λιγκ Σκωτίας”.