Τα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη και οι μεγάλες «μάχες» της ΑΕΚ – Το πλήρες πρόγραμμα της GBL

Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτωβρίου, ενώ το τέλος του πρώτου γύρου πέφτει την Κυριακή 3 Ιανουαρίου. Μπορεί τα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και παναθηναϊκού να κλέβουν τις εντυπώσεις, αλλά οι ανανεωμένοι Άρης και ΠΑΟΚ, όπως και η ΑΕΚ, συγκεντρώνουν και αυτοί το ενδιαφέρον.
Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα γίνει την 8η αγωνιστική, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη. Την 17η αγωνιστική θα γίνει το ντέρμπι στο “Αλεξάνδρειο”.
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Για την ΑΕΚ θα υποδεχθεί την 6η αγωνιστική τον Παναθηναϊκό, ενώ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην κοινή τους έδρα (μέχρι τουλάχιστον τον Φεβρουάριο) την 11η αγωνισιτκή της GBL.
Το πρόγραμμα των ντέρμπι:
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 24/10)
Ηρακλής-ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική, 31/10)
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Άρης-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 1/11)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (6η αγωνιστική, 8/11)
Άρης-Ολυμπιακός (7η αγωνιστική, 15/11)
ΠΑΟΚ-Άρης (8η αγωνιστική, 21/11)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (10η αγωνιστική, 13/12)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός (11η αγωνιστική, 20/12)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (12η αγωνιστική, 27/12)
Άρης-Ηρακλής (13η αγωνιστική, 3/1)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (13η αγωνιστική, 3/1)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική, 16/1)
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (16η αγωνιστική, 24/1)
Άρης-ΠΑΟΚ (17η αγωνιστική, 30/1)
Ολυμπιακός-ΑΕΚ (19η αγωνιστική, 14/2)
ΠΑΟΚ-Ηρακλής (20η αγωνιστική, 6/3)
Παναθηναϊκός-Άρης (20η αγωνιστική, 7/3)
Ηρακλής-Άρης (22η αγωνιστική, 21/3)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (23η αγωνιστική, 28/3)
ΑΕΚ-Άρης (24η αγωνιστική, 3/4)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (25η αγωνιστική, 11/4)
Ολυμπιακός-Άρης (26η αγωνιστική, 18/4)
Το πρόγραμμα της σεζόν 2026/27
1η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας
16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι
17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι
17:30 Καρδίτσα – Άρης
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων
17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός
2η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
15:00 Περιστέρι – Ηρακλής / SPORT FM TV
16:00 Μαρούσι – Μύκονος / SPORT FM TV
16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
3η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
15:00 ΑΕΚ – Μύκονος / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι / ΣΚΑΪ
4η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Περιστέρι – Μαρούσι / SPORT FM TV
19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
5η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
6η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Μύκονος / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
7η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι – Μύκονος / SPORT FM TV
16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΙ
8η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
13:00 Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΙ
9η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ
17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:00 Περιστέρι – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
15:00 Μύκονος – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
10η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Περιστέρι – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM T
11η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
12η αγωνιστική
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV
13η αγωνιστική
Κυριακή 3 Ιανουαρίου
13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV
13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑ
14η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
Άρης – Καρδίτσα
Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ
Μύκονος – Ηρακλής
Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου
Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων
15η αγωνιστική
Σάββατο 16 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Άρης
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Περιστέρι
Μύκονος – Μαρούσι
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών
16η αγωνιστική
Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου
Καρδίτσα – Ηρακλής
Μαρούσι – Άρης
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ – Μύκονος
Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
17η αγωνιστική
Σάββατο 30 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – Περιστέρι
Άρης – ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα
Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου
Καρδίτσα – Μύκονος
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Μαρούσι
Περιστέρι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Άρης
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας
19η αγωνιστική
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος
Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών
Μαρούσι – Καρδίτσα
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Άρης – Κολοσσός Ρόδου
Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR
20ή αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου
ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων
Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι
Μύκονος – Περιστέρι
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας
Κυριακή 7 Μαρτίου
Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης
21η αγωνιστική
Σάββατο 13 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής
Άρης – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών
Μύκονος – ΑΕΚ
Περιστέρι – ΠΑΟΚ
Κυριακή 14 Μαρτίου
Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Μαρούσι
22η αγωνιστική
Σάββατο 20 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα
ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών
Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου
Μαρούσι – Περιστέρι
Κυριακή 21 Μαρτίου
Ηρακλής – Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική
Σάββατο 27 Μαρτίου
Άρης – Περιστέρι Betsson
Δόξα Λευκάδας – Μύκονος
Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής
Μαρούσι – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Καρδίτσα
Προμηθέας – Βίκος Ιωαννίνων
Κυριακή 28 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
24η αγωνιστική
Σάββατο 3 Απριλίου
Βίκος Ιωαννίνων – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Άρης
Μύκονος – Κολοσσός
Περιστέρι – Λευκάδα
Κυριακή 4 Απριλίου
Καρδίτσα – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Προμηθέας
25η αγωνιστική
Σάββατο 10 Απριλίου
ΑΕΚ – Ηρακλής
Δόξα Λευκάδας – Βίκος Ιωαννίνων
Κολοσσός – Καρδίτσα
Προμηθέας – Μαρούσι
Κυριακή 11 Απριλίου
Άρης – Μύκονος
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ
Περιστέρι – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική
Σάββατο 17 Απριλίου
Ηρακλής – Περιστέρι
Καρδίτσα – ΑΕΚ
Μαρούσι – Δόξα Λευκάδας
Μύκονος – Προμηθέας
ΠΑΟΚ – Κολοσσός
Κυριακή 18 Απριλίου
Βίκος Ιωαννίνων – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Άρης