Αθλητικά

ΑΕΚ: Νοκ-άουτ 11 μέλη της ομάδας μπάσκετ με γαστρεντερίτιδα

Αυξήθηκαν τα κρούσματα στην Ένωση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μεγαλώνουν τα προβλήματα στην μπασκετική ΑΕΚ, καθώς τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας αυξήθηκαν και σε συνδυασμό με τους τραυματίες που υπάρχουν στην ομάδα, η Ένωση έχει σχεδόν ολόκληρη την ομάδα της νοκ-άουτ.

Αυτή τη στιγμή, έντεκα μέλη της ΑΕΚ έχουν τεθεί εκτός δράσης, εκ των οποίων οι επτά ασθενείς. Συνολικά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας είναι έντεκα (επτά παίκτες, τρεις προπονητές και ένα μέλος του επιτελείου).

Η κατάσταση όπως είναι λογικό δεν επιτρέπει στην Ένωση να προπονηθεί φυσιολογικά, όλα αυτά λίγες ημέρες πριν τη συμμετοχή της στο τουρνουά “Νίκος Φάσουρας” (18-19/9).

Θυμίζουμε ότι η γαστρεντερίτιδα χτύπησε την ΑΕΚ αλλά και τον Παναθηναϊκό, μετά την επιστροφή τους από το τουρνουά της Ρόδου.

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Αθλητικά
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