Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πότε είναι τα ντέρμπι «αιωνίων» για τη νέα σεζόν στη GBL

Μια ημέρα μετά την αποκάλυψη του προγράμματος της 1ης αγωνιστικής της GBL, έγινε γνωστό και το πλήρες πρόγραμμα των αγωνιστικών του ελληνικού πρωταθλήματος, με όλα του τα ντέρμπι, με τις “μάχες” του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να συγκεντρώνουν την προσοχή.

Η πρώτη αγωνιστική της GBL είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτωβρίου, το τέλος του πρώτου γύρου πέφτει την Κυριακή 3 Ιανουαρίου, ενώ η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται στις 17-18 Απριλίου. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την GBL θα αργήσει λίγο. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, ενώ το ματς στο ΣΕΦ (σ.σ. λογικά, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες) θα γίνει την 23η αγωνιστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ντέρμπι της GBL

2η αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Άρης – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)

4η αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Άρης – Παναθηναϊκός (17:30, ΣΚΑΪ)

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (13:00, SPORTFM TV)

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ – Άρης (17:30, ΣΚΑΪ)

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (13:00, SPORTFM TV)

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (17:30, ΣΚΑΪ)

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

15η αγωνιστική, Σάββατο 15 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

16η αγωνιστική, Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

17η αγωνιστική, Σάββατο 30 Ιανουαρίου

Άρης – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Παναθηναϊκός – AEK

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

24η αγωνιστική, Σάββατο 3 Απριλίου

ΑΕΚ – Άρης

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου