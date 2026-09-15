Αθλητικά

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ-Εντίν η αποστολή του Νίστρουπ για το ματς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες των “πρασίνων”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (16.09.2026, 17:45) για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστή την αποστολή των “πρασίνων” για το ματς στη Λεωφόρο.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Κηφισιά.

Στον αντίποδα, εκτός είναι οι Τσάβες, Βαν Ντρόνγκελεν, οι ανέτοιμοι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν και αλλά ο Ταμπόρδα που θα μείνει εκτός για 20 ημέρες.

Η 23μελής αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.

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