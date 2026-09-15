Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ-Εντίν η αποστολή του Νίστρουπ για το ματς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (16.09.2026, 17:45) για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστή την αποστολή των “πρασίνων” για το ματς στη Λεωφόρο.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Κηφισιά.

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Στον αντίποδα, εκτός είναι οι Τσάβες, Βαν Ντρόνγκελεν, οι ανέτοιμοι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν και αλλά ο Ταμπόρδα που θα μείνει εκτός για 20 ημέρες.

Η 23μελής αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.