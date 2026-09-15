Ολυμπιακός: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραιωτών στη GBL και το πρώτο τους ματς στη SUNEL Arena

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στη GBL. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει την πρώτη αγωνιστική στην έδρα του Ηρακλή, ενώ το πρώτη της ματς στη Sunerl Arena θα γίνει τη 2η αγωνιστική, κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο “Telekom Center Athens” στις 3 Ιανουαρίου, στο φινάλε του πρώτου γύρου thw GBL, ενώ το ντέρμπι στην έδρα του (πιθανότατα θα ;eχει επιστρέψει στο ΣΕΦ) θα γίνει την 23η αγωνιστική.
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Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα
1η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Ηρακλής – Ολυμπιακός
2η αγωνιστική, Κυριακή 11 Οκτωβρίου
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Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
3η αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική, Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός
5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Μαρούσι – Ολυμπιακός
7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Άρης – Ολυμπιακός
8η αγωνιστική, Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Καρδίτσα
9η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός
10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson
13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
14η αγωνιστική, Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων
15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
16η αγωνιστική, Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Ηρακλής
19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου
Καρδίτσα – Ολυμπιακός
21η αγωνιστική, Κυριακή 14 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Μαρούσι
22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
24η αγωνιστική, Κυριακή 4 Απριλίου
Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών
25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου
Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίο
Ολυμπιακός – Άρης