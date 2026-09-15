Ολυμπιακός: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραιωτών στη GBL και το πρώτο τους ματς στη SUNEL Arena

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στη GBL. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει την πρώτη αγωνιστική στην έδρα του Ηρακλή, ενώ το πρώτη της ματς στη Sunerl Arena θα γίνει τη 2η αγωνιστική, κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο “Telekom Center Athens” στις 3 Ιανουαρίου, στο φινάλε του πρώτου γύρου thw GBL, ενώ το ντέρμπι στην έδρα του (πιθανότατα θα ;eχει επιστρέψει στο ΣΕΦ) θα γίνει την 23η αγωνιστική.

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Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα

1η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική, Κυριακή 11 Οκτωβρίου

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Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

3η αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική, Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Μαρούσι – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική, Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Καρδίτσα

9η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

14η αγωνιστική, Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

16η αγωνιστική, Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

21η αγωνιστική, Κυριακή 14 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

24η αγωνιστική, Κυριακή 4 Απριλίου

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίο

Ολυμπιακός – Άρης