Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραιωτών στη GBL και το πρώτο τους ματς στη SUNEL Arena

Οι ημερομηνίες των “αιώνιων” ντέρμπι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
CRETE INTERNATIONAL BASKET TOURNAMENT 2026
CRETE INTERNATIONAL BASKET TOURNAMENT 2026 / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ.(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στη GBL. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει την πρώτη αγωνιστική στην έδρα του Ηρακλή, ενώ το πρώτη της ματς στη Sunerl Arena θα γίνει τη 2η αγωνιστική, κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο “Telekom Center Athens” στις 3 Ιανουαρίου, στο φινάλε του πρώτου γύρου thw GBL, ενώ το ντέρμπι στην έδρα του (πιθανότατα θα ;eχει επιστρέψει στο ΣΕΦ) θα γίνει την 23η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα

1η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική, Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

3η αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική, Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Μαρούσι – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική, Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Καρδίτσα

9η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

14η αγωνιστική, Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

16η αγωνιστική, Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

21η αγωνιστική, Κυριακή 14 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

24η αγωνιστική, Κυριακή 4 Απριλίου

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίο

Ολυμπιακός – Άρης

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