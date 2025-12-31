Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος – Νοσηλεύεται ύστερα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Δύσκολες γιορτές περνάει ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας λόγω καρδιακού προβλήματος.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος, πήγε στο νοσοκομείο να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο έχει ένα μικρό θρόμβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα από εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σε πολύ μεγάλο ποσοστό και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η επέμβαση, που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι εκτός κινδύνου, αλλά υπό στενή παρακολούθηση για τις επόμενες δύο μέρες.

Ο 52χρονος Ρομπέρτο Κάρλος θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.