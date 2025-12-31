Αθλητικά

Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος – Νοσηλεύεται ύστερα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά υπό στενή παρακολούθηση
Paul Terry
Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media Cal Sport Media via AP Images

Δύσκολες γιορτές περνάει ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας λόγω καρδιακού προβλήματος.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος, πήγε στο νοσοκομείο να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο έχει ένα μικρό θρόμβο. 

Έπειτα από εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σε πολύ μεγάλο ποσοστό και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η επέμβαση, που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι εκτός κινδύνου, αλλά υπό στενή παρακολούθηση για τις επόμενες δύο μέρες.

Ο 52χρονος Ρομπέρτο Κάρλος θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
331
149
149
137
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo