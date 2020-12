Στο νοσοκομείο ο σερ Φρανκ Γουίλιαμς

O σερ Φρανκ Γουίλιαμς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για προβλήματα υγείας, με την κατάστασή του πάντως να είναι σταθερή, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ.

Ο 78χρονος θρύλος της Formula 1, ως ιδιοκτήτης της ομώνυμης ομάδας με τα 9 πρωταθλήματα κατασκευαστών και τους 7 τίτλους οδηγών, έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς σοβαρά προβλήματα, ενώ είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι από το 1986 και μετά από τροχαίο ατύχημα.

«Ο σερ Φρανκ Γουίλιαμς μεταφέρθηκε πριν λίγο στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα σε σταθερή κατάσταση. Ο κατάσταση της υγείας του Φρανκ αποτελεί προσωπική υπόθεση γι’ αυτό και δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει η οικογένεια τη δεδομένη στιγμή άλλες λεπτομέρειες», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση που υπάρχει από την οικογένειά του.

F1 legend Sir Frank Williams admitted to hospital – but in stable condition https://t.co/QY0hA3bjl9 pic.twitter.com/WepumdFYRR