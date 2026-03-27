Στο νοσοκομείο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά το Παναθηναϊκός – Μονακό

Ο Παναθηναϊκός πήρε την 4η σερί νίκη του με το 107-97 κόντρα στη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να είναι πρωταγωνιστής στο ματς, παρότι αγωνίστηκε με πόνους στο στομάχι.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ “έσφιξε τα δόντια” για να αγωνιστεί στο Παναθηναϊκός – Μονακό, αλλά μετά το φινάλε του αγώνα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αφού συνέχισε να πονάει. Οι “πράσινοι” περιμένουν έτσι να δουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς ακολουθεί και ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην GBL.

Παρά τους πόνους του πάντως, ο Ισπανός φόργουορντ του “τριφυλλιού” κατάφερε να παίξει πάνω από 22 λεπτά στο ματς και “μέτρησε” 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ στην νίκη του Παναθηναϊκού.