Στον ΠΑΟΚ ο 18χρονος Γιάννης Σαρρής από τη Μόντενα

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση για το μέλλον, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μέσου, Γιάννη Σαρρή.

Ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής της Μόντενα θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, ως μέλος τόσο της πρώτης ομάδας όσο και της Κ-19 του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου, γεννημένου τον Μάρτιο του 2007, Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα. Ο νεαρός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ έως τις 30.06.2029.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήγε το 2023 στην Ιταλία και τη Μόντενα, αρχικά για την Κ17, μα γρήγορα προωθήθηκε στην Primavera 2, στην οποία μάλιστα κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ. Με τη Μόντενα είχε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ συμμετείχε και στην προετοιμασία της Α’ ομάδας.

Είναι δε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων Κ19, με την οποία μετρά έξι συμμετοχές. Πιστός στο πλάνο του, ο ΠΑΟΚ επενδύει στο μέλλον, με την απόκτηση ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με πολύ καλές προοπτικές.Καλώς ήρθες, Γιάννη!”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δικεφάλου.