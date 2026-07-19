Αθλητικά

Στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συναντήθηκε με τον iShowSpeed

«Παρών» σε έναν ακόμη τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την παρουσία του και στο Champions League
Στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συναντήθηκε με τον iShowSpeed
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Μετά τον ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, όπου η Ισπανία βρέθηκε απέναντι από την Αργεντινή.

Αφού παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Μουντιάλ, αφού είναι γνωστός οπαδός του ποδοσφαίρου και δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να δει το μεγάλο ματς.

Ο “Greek Freak” συναντήθηκε μάλιστα στο γήπεδο και με τον γνωστό youtuber, iShowSpeed, με τον οποίο είναι φίλοι τα τελευταία χρόνια και τον είχε φιλοξενήσει και στην Ελλάδα το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη μαζί με την οικογένειά του και στο γήπεδο βρέθηκε και η μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο, η οποία και έκανε ανάρτηση από την εξέδρα.

Ο iShowSpeed συμμετείχε και στην τελετή λήξης του Μουντιάλ.

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Αθλητικά
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