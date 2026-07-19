Στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συναντήθηκε με τον iShowSpeed

Μετά τον ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, όπου η Ισπανία βρέθηκε απέναντι από την Αργεντινή.

Αφού παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Μουντιάλ, αφού είναι γνωστός οπαδός του ποδοσφαίρου και δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να δει το μεγάλο ματς.

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Ο “Greek Freak” συναντήθηκε μάλιστα στο γήπεδο και με τον γνωστό youtuber, iShowSpeed, με τον οποίο είναι φίλοι τα τελευταία χρόνια και τον είχε φιλοξενήσει και στην Ελλάδα το προηγούμενο καλοκαίρι.

BREAKING: Speed just met Giannis Antetokounmpo at the FIFA World Cup Final, and Giannis praised Speed for his amazing performance pic.twitter.com/7NyPMievDG — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη μαζί με την οικογένειά του και στο γήπεδο βρέθηκε και η μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο, η οποία και έκανε ανάρτηση από την εξέδρα.

Ο iShowSpeed συμμετείχε και στην τελετή λήξης του Μουντιάλ.