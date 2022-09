Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς αποτελεί οριστικά παρελθόν από τους Γιούτα Τζαζ, αλλά κατέληξε στους Ντιτρόιτ Πίστονς με ανταλλαγή, παρά το ενδιαφέρον και των Φοίνιξ Σανς.

Σύμφωνα με κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA, οι Γιούτα Τζαζ συμφώνησαν με τους Νιτρότι Πίστονς, για την ανταλλαγή του Μπογκντάνοβιτς με τους Κέλι Ολίνικ και Σάμπεν Λι.

Κανένας δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει πάντως στην ομάδα του, αφού ειδικά οι “Μορμόνοι” προχωρούν σε ολική αναδόμηση, παραχωρώντας πρόσφατα και τους δύο σταρ τους, Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

