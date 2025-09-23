Super Cup: Χωρίς οργανωμένη μετακίνηση οπαδών ο πρώτος φετινός τίτλος στο ελληνικό μπάσκετ

Το Super Cup που θα διεξαχθεί και φέτος στη Ρόδο θα διεξαχθεί χωρίς οργανωμένους οπαδούς των ομάδων, με εισήγηση της Αστυνομίας και του αρμόδειου Υπουργού.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσουν στο Super Cup οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα. Η διοργάνωση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 26 με 27 Σεπτεμβρίου θα γίνει χωρίς οργανωμένη παρουσία οπαδών.

«Με εισήγηση της Αστυνομίας και απόφαση του αρμοδίου Υπουργού απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, αλλά και των οπαδών των άλλων ομάδων, για τις αναμετρήσεις του Super Cup 2025. Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας – Φαληράκι Ρόδου, και στον ημιτελικό η Ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός