Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Super Cup: Χωρίς οργανωμένη μετακίνηση οπαδών ο πρώτος φετινός τίτλος στο ελληνικό μπάσκετ

Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων στη Ρόδο
Μία μπάλα μπάσκετ
Μία μπάλα μπάσκετ/ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Το Super Cup που θα διεξαχθεί και φέτος στη Ρόδο θα διεξαχθεί χωρίς οργανωμένους οπαδούς των ομάδων, με εισήγηση της Αστυνομίας και του αρμόδειου Υπουργού.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσουν στο Super Cup οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα. Η διοργάνωση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 26 με 27 Σεπτεμβρίου θα γίνει χωρίς οργανωμένη παρουσία οπαδών.

«Με εισήγηση της Αστυνομίας και απόφαση του αρμοδίου Υπουργού απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, αλλά και των οπαδών των άλλων ομάδων, για τις αναμετρήσεις του Super Cup 2025. Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας – Φαληράκι Ρόδου, και στον ημιτελικό η Ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΕΚ. 

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo