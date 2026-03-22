Super League: Φινάλε στην κανονική περίοδο, η τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή και η αγωνία των υπολοίπων

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League φτάνει στο φινάλε της. Η “μάχη” στην κορυφή πριν τα πλέι οφ που θα δώσουν τον τίτλο του πρωταθλητή, οι ομάδες που θα μπουν στα πλέι οφ (θέσεις 5-8), αλλά και η τελική κατάταξη -πριν τα πλέι άουτ- δημιουργούν ένα “εκρηκτικό” αγωνιστικό πρόγραμμα.

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν μια τριπλή ισοβαθμία και μένει να δούμε εάν αυτή θα παραμείνει και μετά το τέλος της 26ης αγωνιστικής. Την ίδια στιγμή, δεν έχουν “κλειδώσει” τα πλέι οφ (5-8), ενώ υπάρχουν και οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία..

Ο ΠΑΟΚ, προερχόμενος από τη νίκη με 3-0 επί του Λεβαδειακού που τον επανέφερε στην πρώτη θέση, πηγαίνει στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει τον Βόλο, ο οποίος έχει συμπληρώσει δέκα αγωνιστικές χωρίς “τρίποντο”.

Ο Ολυμπιακός, μετά το επιβλητικό πέρασμα από το Παγκρήτιο με το 3-0 επί του ΟΦΗ, φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, που έφτασε τις έξι αγωνιστικές δίχως νίκη.

Τέλος, η ΑΕΚ θέλει να κάνει καλό φινάλε, προερχόμενη -στη Super League- από “γκέλα” στο Περιστέρι, που προκάλεσε αυτή την τριπλή ισοβαθμία. Θυμίζουμε ότι η Ένωση γνώρισε ανώδυνη ήττα με 2-0 από την Τσέλιε, παίρνοντας την πρόκριση στους “16” του Conference League. Την πρώτη τετράδα κλείνει ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται στην Τρίπολη από τον προτελευταίο Αστέρα (συμπλήρωσε 11 αγωνιστικές δίχως νίκη και ο υποβιβασμός παραμονεύει).

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα Play Off 5-8, ο έκτος Άρης και ο όγδοος ΟΦΗ κοντράρονται στου Χαριλάου έχοντας απόσταση ενός βαθμού. Ο Ατρόμητος πηγαίνει στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό που “μετράει” τέσσερις σερί ήττες. Στο Αγρίνιο, τέλος, τίθενται αντιμέτωποι Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός, με τις δυο ομάδες να έρχονται από “λευκές” ισοπαλίες κόντρα σε Παναθηναϊκό (εκτός) και Άρη (εντός), αντίστοιχα. Δεδομένα θα συναντηθούν εκ νέου στα πλέι άουτ, με τα “καναρίνια να θέλουν “τρίποντο” που θα ισοδυναμεί με… μισή παραμονή και τα “λιοντάρια” να θέλουν τη νίκη που θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (22.03.2026, 19:00)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (NovaSports Prime)

ΑΕΚ – Κηφισιά (CosmoteSport 4)

Αρης – ΟΦΗ (NovaSports 2)

Βόλος – ΠΑΟΚ (CosmoteSport 3)

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (NovaSports 4)

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet (CosmoteSport 2)

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (CosmoteSport 7)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. ΑΕΚ 57

4. Παναθηναϊκός 46

—————————-

5. Λεβαδειακός 39

6. Αρης 30

7. Ατρόμητος 29

8. ΟΦΗ 29

—————————

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 25

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16