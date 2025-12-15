Super League: Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες βαθμών Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή

Η 14η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό χάνει βαθμούς από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (0-0), τον ΠΑΟΚ να χάνει με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται αυτές τις απώλειες βαθμών με τη νίκη της με 5-0 κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΚ ήταν επιβλητική στο Αγρίνιο με τον Λιούμπισιτς να είναι πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση και με αυτόν τον τρόπο μείωσε τη διαφορά από τον Ολυμπιακό στον έναν βαθμό. Οι Πειραιώτες σε ένα παιχνίδι με δύο κόκκινες (1 για κάθε ομάδα) έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός στο Περιστέρι και ηττήθηκε δίκαια από τον Ατρόμητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Βόλο, παρότι είχε προβάδισμα δύο γκολ από νωρίς στο παιχνίδι. Ο Λαφόν απέκρουσε πέναλτι για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 2-1 υπέρ της ομάδας του Μπενίτεθ.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να εντυπωσιάζει αφού το Σάββατο (13/12/25) κέρδισε 3-0 την ΑΕΛ Novibet και πλέον είναι μόνος στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Η μάχη της κορυφής

Η ΑΕΚ μείωσε στον πόντο τη διαφορά από τον Ολυμπιακό μετά την επιβλητική νίκη με 5-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού. Η ομάδα του Νίκολιτς εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις απώλειες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στην 14η αγωνιστική και πλέον οι Πειραιώτες νιώθουν την ανάσα της στη βαθμολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» σε ένα παιχνίδι με μία κόκκινη κάρτα για την κάθε ομάδα και αυτό τον οδήγησε σε πρώτη απώλεια μετά από καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και συγκεκριμένα από τις 5 Οκτωβρίου και την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 2-1 στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός στο Περιστέρι και δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Οι Περιστεριώτες με γκολ των Σταυρόπουλου και Φαν Φέερτ έστειλαν την ομάδα του Λουτσέσκου στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα στην 14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Αρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

————————————-

5. Παναθηναϊκός 22

6. Βόλος 22

7. Αρης 17

8. Κηφισιά 17

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13

11. ΟΦΗ 12

12.Ατρόμητος 12

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερα.

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης-Άρης (16:00)

Βόλος-Παναιτωλικός (18:00)

Ολυμπιακός-Κηφισιά (20:30)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (17:30)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (21:00)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός (18:00)