Super League: Η χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, οι απώλειες ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που παραμένει «αφεντικό»

Η τέταρτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με την ισοπαλία 1-1 στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, η οποία είχε όμως σαν κερδισμένους τους Πειραιώτες με τον τρόπο που ήρθε, σε συνδυασμό με τις πρώτες “γκέλες” του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε… φάτσα με μία ήττα στη Λεωφόρο, που θα τον έριχνε από την κορυφή και θα έδινε “πνοή” στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί “μίλησε” για μία ακόμη φορά τελευταίος σε ένα μεγάλο ματς για τους Πειραιώτες και άλλαξε τα δεδομένα στη Super League.

Λίγο νωρίτερα, η ΑΕΚ ακολουθούσε τα χνάρια του έτερου “δικεφάλου” και έχανε τους πρώτους βαθμούς της στο πρωτάθλημα, με την ισοπαλία 1-1 στη Λάρισα, για να μείνει μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο «αυτόχειρας» Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε “αγκαλιά” με μία νίκη… ανάσα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά κατέρρευσε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και έχασε δύο ακόμη βαθμούς στη φετινή Super League, μένοντας χωρίς νίκη μετά από τρία παιχνίδια και ενώ έχει προηγηθεί σε όλα. Η αλλαγή του προπονητή έφερε τους “πράσινους” με μεγαλύτερη ένταση στο ντέρμπι και ο Ντέσερς “συστήθηκε” με γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ακόμη κι έτσι, το “τριφύλλι” δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που βρήκε μπροστά του.

Με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να έχουν χάσει βαθμούς, ο Παναθηναϊκός μπορούσε να επιστρέψει σε απόσταση… βολής από τους πρωτοπόρους, αλλά ο Ολυμπιακός τον “σκότωσε” στο τέλος και τον “βύθισε” ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία, αλλά και την εσωστρέφεια. Μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής, η ομάδα του Κόντη πλέον, είναι στη 12η θέση, έστω και με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Πρώτες «γκέλες» για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έκαναν τις πρώτες “γκέλες” τους στη φετινή σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να αποδοκιμάζονται από τους οπαδούς του μετά το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα και την Ένωση να έχει καλύτερη εικόνα, αλλά να χάνει ευκαιρίες και τελικά τους δύο βαθμούς στη Λάρισα, με το 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ.

Με δεδομένο ότι ακολουθούσε πάντως ντέρμπι “αιωνίων” στη Λεωφόρο, οι δύο “δικέφαλοι” θα μπορούσαν να κάνει ένα πρώτο “βήμα” για να οδηγήσουν την… κούρσα της φετινής Super League, αλλά αμφότεροι αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να βγάλει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν… ανέγγιχτος.

«Ατσάλινος» ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο

Ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε στη Λεωφόρο, αφού ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την κούρασή του από το παιχνίδι με την Πάφο στο Champions League και το έφερε κοντά στην πρώτη του ήττα στη σεζόν, που θα δημιουργούσε έξτρα πίεση στην ομάδα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έβγαλαν όμως αντίδραση μεγάλης ομάδας στο τελευταίο μισάωρο του ντέρμπι, “κυριάρχησαν” του Παναθηναϊκού μετά και τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ και το γκολ φαινόταν ότι θα έρθει. Ο Ελ Κααμπί ήταν λοιπόν ξανά εκεί για τους Πειραιώτες και πέτυχε το τέρμα που δικαιούταν η ομάδα του, για να “παγώσει” τους “πράσινους” και να πάρει ένα σημαντικό βαθμό.

Κι αυτό γιατί παρά την ισοπαλία, έμεινε στην κορυφή μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά χωρίς ο ίδιος ο Ολυμπιακός να “μετράει” κάποια απώλεια βαθμών εκτός προγράμματος, όπως οι άλλοι τρεις διώκτες του στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα στην 4η αγωνιστική

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 10

2. ΑΕΚ 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Αστέρας Τρίπολης 1

14. Πανσερραϊκός 1



*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο