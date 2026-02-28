Super League: Μάχη τετράδας για τον Λεβαδειακό στην Κηφισιά

Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά για την 23η αγωνιστική στη Νίκαια και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να συνεχίσει να έχει προβάδισμα από τον Παναθηναϊκό (οι πράσινοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο) για την τέταρτη θέση της Super League.

Το παιχνίδι της Κηφισιάς με το Λεβαδειακό ξεχωρίζει, όμως ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ματς ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος – Παναιτωλικός με τις τέσσερις ομάδες να έχουν παρόμοιους στόχους, αφού τους χωρίζουν 4 βαθμοί στη βαθμολογία της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παιχνίδια των «μεγάλων» διεξάγονται την Κυριακή (01/03/26) με το Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζει. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, η ΑΕΚ το Βόλο στο κατάμεστο από φίλους της Ένωσης Πανθεσσαλικό και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα.

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 36

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. ΑΕΛ Novibet 21

12.Κηφισιά 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H 23 αγωνιστική της Super League

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 17:00

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 19:30

Κηφισιά – Λεβαδειακός 20:00

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 16:00

Βόλος – ΑΕΚ 17:30

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19:00

Παναθηναϊκός – Αρης 20:00