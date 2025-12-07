Super League: Με ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης και δύσκολες αποστολές για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό το πρόγραμμα

Μια ημέρα μετά τα Ολυμπιακός – ΟΦΗ (3-0) και Βόλος – Κηφισιά, η δράση για τη 13η αγωνιστική της Super League -και τελευταίας του πρώτου γύρου- συνεχίζεται με το μεγάλο ντέρμπι, ΠΑΟΚ – Άρης, αλλά και τις «δυνατές» αναμετρήσεις που έχουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
Λίγα 24ωρα μετά τη «μάχη» τους στο «Κλ. Βικελίδης» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (1-1), ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται αυτή τη φορά στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι για τη Super League.
Και οι δυο ομάδες προέρχονται από δύσκολες νίκης στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ των 29 βαθμών πέρασε από τη Λιβαδειά με 3-2 ενώ ο Άρης επικράτησε με 2-1 της ΑΕΛ Novibet, με γκολ στη λήξη.
Απαιτητικούς αγώνες δίνουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Η Ένωση των 28 βαθμών υποδέχεται τον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες έχουν 3 σερί ήττες στη Super League, ενώ η Ένωση 4 σερί «τρίποντα» και θέλει να κάνει τα συνεχίσει μέσα στην OPAP Arena κι έτσι να εκμεταλλευτεί τυχόν «δώρο» από το ΠΑΟΚ – Άρης.
Εκτός έδρας «αποστολή» έχει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» παίζει στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, που «καίγεται» για βαθμούς. Οι «πράσινοι» προέρχονται από εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και -με ματς λιγότερο- έχουν μαζέψει 18 βαθμούς. Οι «βυσσινί» απ’ την άλλη, έχουν 4 σερί ήττες και δεν έχουν καταφέρει να ξεκολλήσουν από την ουρά της βαθμολογίας (προτελευταίοι με 7 βαθμούς).
Τα ματς της 13ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17.00: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (NS2)
17.30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: ΠΑΟΚ – Άρης (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ – Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18.00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (NS PRIME)
Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4.Βόλος 22
5.Λεβαδειακός 21
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας Τρίπολης 11
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Ολυμπιακός, ο Βόλος και η Κηφισιά έχουν ένα ματς περισσότερο.
**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.
H επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Άρης – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Βόλος