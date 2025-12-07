Super League: Με ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης και δύσκολες αποστολές για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό το πρόγραμμα

Μια ημέρα μετά τα Ολυμπιακός – ΟΦΗ (3-0) και Βόλος – Κηφισιά, η δράση για τη 13η αγωνιστική της Super League -και τελευταίας του πρώτου γύρου- συνεχίζεται με το μεγάλο ντέρμπι, ΠΑΟΚ – Άρης, αλλά και τις «δυνατές» αναμετρήσεις που έχουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.

Λίγα 24ωρα μετά τη «μάχη» τους στο «Κλ. Βικελίδης» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (1-1), ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται αυτή τη φορά στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι για τη Super League.

Και οι δυο ομάδες προέρχονται από δύσκολες νίκης στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ των 29 βαθμών πέρασε από τη Λιβαδειά με 3-2 ενώ ο Άρης επικράτησε με 2-1 της ΑΕΛ Novibet, με γκολ στη λήξη.

Απαιτητικούς αγώνες δίνουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Η Ένωση των 28 βαθμών υποδέχεται τον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες έχουν 3 σερί ήττες στη Super League, ενώ η Ένωση 4 σερί «τρίποντα» και θέλει να κάνει τα συνεχίσει μέσα στην OPAP Arena κι έτσι να εκμεταλλευτεί τυχόν «δώρο» από το ΠΑΟΚ – Άρης.

Εκτός έδρας «αποστολή» έχει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» παίζει στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, που «καίγεται» για βαθμούς. Οι «πράσινοι» προέρχονται από εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και -με ματς λιγότερο- έχουν μαζέψει 18 βαθμούς. Οι «βυσσινί» απ’ την άλλη, έχουν 4 σερί ήττες και δεν έχουν καταφέρει να ξεκολλήσουν από την ουρά της βαθμολογίας (προτελευταίοι με 7 βαθμούς).

Τα ματς της 13ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17.00: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (NS2)

17.30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: ΠΑΟΚ – Άρης (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ – Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18.00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (NS PRIME)

Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4.Βόλος 22

————————————-

5.Λεβαδειακός 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

————————————–

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Ολυμπιακός, ο Βόλος και η Κηφισιά έχουν ένα ματς περισσότερο.

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Άρης – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Βόλος