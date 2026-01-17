Αθλητικά

Super League: Με Πανσερραϊκός – Κηφισιά ξεκινά η 17η αγωνιστική, παραμονές του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Σε τρεις ημέρες θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη “στροφή” του πρωταθλήματος
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Μόνο μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (17.01.2026) για τη 17η αγωνιστική στη Super League, αφού το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός αναβλήθηκε λόγω των υποχρεώσεων των Πειραιωτών στο Champions League. Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι… καίγονται για το «τρίποντο».

Ο ουραγός Πανσερραϊκός (5 βαθμοί) φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το ακλόνητο φαβορί για τον υποβιβασμό (στο -5 από την προτελευταία, ΑΕΛ) και το ματς με την Κηφισιά έχει πάρει τον χαρακτήρα του «τελικού».

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο (19 βαθμοί), από την άλλη, προσπαθεί να συνηθίσει τη… ζωή χωρίς τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, αλλά μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Τις προηγούμενες μέρες τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άλεξ Τεϊσέιρα, αλλά και τον Αντριάν Ριέρα. Όμως οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είναι διαθέσιμοι, καθώς δεν εκδόθηκαν ακόμα τα δελτία τους.

Η 17η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τρεις αγώνες. Φυσικά ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15.30: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 – ΚΗΦΙΣΙΑ (NS2HD)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17.00: ΑΕΛ NOVIBET – ΑΡΗΣ (CS1HD)

19.00: ΠΑΟΚ. – ΟΦΗ. (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (CS1HD)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (CS2HD)

20.00: ΒΟΛΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (CS1HD)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
152
110
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Σάκκαρη: «Ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει το καλοκαίρι του 2027»
«Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να συνεχίσω να παίζω τένις» παραδέχτηκε η αθλήτρια
Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo