Super League: Με Πανσερραϊκός – Κηφισιά ξεκινά η 17η αγωνιστική, παραμονές του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Μόνο μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (17.01.2026) για τη 17η αγωνιστική στη Super League, αφού το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός αναβλήθηκε λόγω των υποχρεώσεων των Πειραιωτών στο Champions League. Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι… καίγονται για το «τρίποντο».

Ο ουραγός Πανσερραϊκός (5 βαθμοί) φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το ακλόνητο φαβορί για τον υποβιβασμό (στο -5 από την προτελευταία, ΑΕΛ) και το ματς με την Κηφισιά έχει πάρει τον χαρακτήρα του «τελικού».

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο (19 βαθμοί), από την άλλη, προσπαθεί να συνηθίσει τη… ζωή χωρίς τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, αλλά μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Τις προηγούμενες μέρες τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άλεξ Τεϊσέιρα, αλλά και τον Αντριάν Ριέρα. Όμως οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είναι διαθέσιμοι, καθώς δεν εκδόθηκαν ακόμα τα δελτία τους.

Η 17η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τρεις αγώνες. Φυσικά ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15.30: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 – ΚΗΦΙΣΙΑ (NS2HD)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17.00: ΑΕΛ NOVIBET – ΑΡΗΣ (CS1HD)

19.00: ΠΑΟΚ. – ΟΦΗ. (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (CS1HD)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (CS2HD)

20.00: ΒΟΛΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (CS1HD)