Super League: Ο «σεληνιασμένος» Γιόβιτς στο ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ο Χατσίδης που «συστήθηκε» στους φίλους του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ του απίθανου Λούκα Γιόβιτς κέρδισε 4-0 τον Παναθηναϊκό και προσπέρασε τον Ολυμπιακό, που έχει παιχνίδι λιγότερο, στη βαθμολογία της Super League, όπως και ο ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη να κάνει τα πάντα στο γήπεδο.

Ο Γιόβιτς πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της Ένωσης στο αθηναϊκό ντέρμπι και χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ σε ακόμα ένα παιχνίδι ενάντια στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος έφτασε τα επτά τέρματα ενάντια στους πράσινους σε δύο παιχνίδια της Super League.

Για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε εύκολα 3-0 τον ΟΦΗ ο Χατσίδης έκανε τρομερή εμφάνιση με δύο ασίστ και συμμετοχή και στο πρώτο γκολ της ομάδας του Λουτσέσκου για να κάνει εύκολα τα πράγματα για την ομάδα του στην Τούμπα.

Ο Άρης απογοήτευσε στη Λάρισα και ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet, που πήρε ανάσα στη βαθμολογία της Super League.

Ο «δήμιος» του Παναθηναϊκού χτύπησε ξανά

Ο Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για ακόμα φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό πετυχαίνοντας και τα τέσσερα τέρματα της ΑΕΚ. Ο Σέρβος έκανε πλάκα στην άμυνα των πρασίνων για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι και έφτασε συνολικά τα επτά τέρματα σε βάρος τους.

Η Ένωση ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε ακόμα μία νίκη στην Super League , που την έφερε πάνω από τον Ολυμπιακό, που έχει όμως παιχνίδι λιγότερο, μιας και αναβλήθηκε η αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Χάτσιδης έδειξε ότι είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει με το Δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μία νίκη που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, με παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό με τον Χατσίδη να κάνει τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο νεαρός παίκτης του Δικεφάλου ήταν μακράν ο πιο δραστήριος παίκτης της ομάδας του Λουτσέσκου στη νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ. Είχε δύο ασίστ και το σουτ από το οποίο ξεκίνησε το πρώτο τέρμα των Θεσσαλονικέων στο παιχνίδι.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι είχε τον αέρα του ποδοσφαιριστή που είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 18:00

Βόλος – Ατρόμητος 20:00

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Αναβολή

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 31

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας AKTOR 13

12. ΑΕΛ Novibet 13

13. Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας, ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Ατρόμητος, Βόλος και Παναιτωλικός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (17:00)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (19:30)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (20:00)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (16:00)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή