Super League: Οι νέες πιθανότητες τίτλου για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από τον υπερυπολογιστή, ενόψει πλέι οφ

Η τελευταία αγωνιστική της Super League έφερε μια μεγάλη αλλαγή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ να είναι η μεγάλη κερδισμένη της 26ης “στροφής’ του πρωταθλήματος, αφήνοντας… πίσω της Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Super League, μετά το 3-0 επί της Κηφισιάς. Μάλιστα, η Ένωση βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά το 0-0 του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet στο “Καραϊσκάκης” αλλά και την ήττα του ΠΑΟΚ στην έδρα του Βόλου (2-1), γεγονός που έριξε τους Θεσσαλονικείς στην 3η θέση.

Μάλιστα, η πρωτιά της ΑΕΚ στη regular season δίνει στην ΑΕΚ ένα πλεονέκτημα στη μάχη των πλέι οφ του πρωταθλητή. Σύμφωνα με τον κανονισμό, στην κανονική διάρκεια το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί από τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ακολουθεί η διαφορά τερμάτων σε αυτά τα ματς και έπειτα η συνολική διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα.

Στα πλέι οφ, όμως, υπάρχει διαφοροποίηση. Πρώτο κριτήριο είναι οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες και στα τέσσερα μεταξύ τους παιχνίδια (δύο στην κανονική διάρκεια, δύο στα πλέι οφ), δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων σε αυτά τα τέσσερα ματς, και τρίτο η τελική κατάταξη των ομάδων στην κανονική περίοδο.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ βρεθεί σε διπλή η και τριπλή ισοβαθμία και χρειαστεί να γίνει χρήση του τρίτου κριτηρίου, τότε θα είναι κερδισμένη, διότι στην κανονική περίοδο τερμάτισε πρώτη, με διαφορά +2 από τον Ολυμπιακό και +3 από τον ΠΑΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Footaball Meets Data δίνει τις νέες πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου της Super League, εξετάζοντας τις νέες παραμέτρους. Συγκριτικά λοιπόν με την προ επτά ημερών πρόβλεψή του, υπάρχει νέο φαβορί για την κουπα του πρωταθλητή. Πλέον, η ΑΕΚ έχει προβάδισμα τίτλου, συγκεντρώνοντας 46.6%, ποσοστό, αυξημένο σχεδόν κατά 20% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα (26.7%).

Στην δεύτερη θέση “έπεσε” ο Ολυμπιακός, που από το 47.3% είναι πλέον στο 39.5%, ενώ 3ος σταθερά έμεινε ο ΠΑΟΚ, έχοντας όμως 13% μείωση στις πιθανότητές του (από το 26% που βρισκόταν).

Τέλος, στον Παναθηναϊκό δεν δίνεται ούτε 1% να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου

ΑΕΚ – 46.6%

Ολυμπιακός – 39.5%

ΠΑΟΚ – 13.8%

Οι πιθανές θέσεις τερματισμού των ομάδων

Οι κληρώσεις για τα πλέι οφ (γκρουπ 1-4 και γκρουπ 5-8) και τα πλέι άουτ (9-14) της Super League θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της διοργανώτριας

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση πλέι οφ (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση πλέι οφ (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση πλέι άουτ (θέσεων 9-14)

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι διακοπές του προγράμματος:

Το μίνι πρωτάθλημα θα διακοπεί τρεις φορές. Αρχικά, πριν την έναρξη των πλέι οφ, λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας με Παραγουάη (27.03.2026) και Ουγγαρία (31.03.2026).

Η δεύτερη διακοπή θα έρθει αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική, εξαιτίας του Πάσχα (12 Απριλίου), ενώ η τρίτη θα πραγματοποιηθεί μετά τη δεύτερη αγωνιστική, λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, με συνεχόμενες αγωνιστικές και την 5η να διεξάγεται σε εμβόλιμη ημερομηνία.