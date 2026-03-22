Super League: Οι παίκτες που είναι στο όριο για να χάσουν την πρεμιέρα των πλέι οφ και πλέι άουτ λόγω καρτών

Η 26η αγωνιστική ολοκληρώνει απόψε την κανονική περίοδο της Super League, για να ακολουθήσουν τα πλέι οφ, για τον τίτλο του πρωταθλητή αλλά και τις θέσεις 5-8, αλλά και τα πλέι άουτ που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία. Οι ομάδες έχουν μπροστά τους ένα αγωνιστικό κενό, λόγο της διακοπή του Μαρτίου -για τις εθνικές ομάδες- αλλά την ίδια στιγμή έχουν και τον… πονοκέφαλο των κίτρινων καρτών.

Οι ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή είναι στο όριο των κίτρινων καρτών, πριν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της regular season, θα χάσουν δεδομένα το πρώτο ματς σε πλέι οφ και πλέι άουτ. Θυμίζουμε πως μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας μηδενίζονται οι κάρτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ποδοσφαιριστές που έχουν… κίτρινο πυρετό

ΠΑΟΚ

Αντρίγια Ζίβκοβιτς 5

Τάισον 2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Γιακουμάκης 2

Αντώνης Τσιφτσής 2

Μαντί Καμαρά 2

Χρήστος Ζαφείρης 2

Αλεσάντρο Μπιάνκο 2

Ντέγιαν Λόβρεν 2

Ολυμπιακός

Αγιούμπ Ελ Καμπί 2

Ζουλιέν Μπιανκόν 2

Κοστίνια 2

Φρανσίσκο Ορτέγα 2

Λορέντσο Σιπιόνι 2

Χρήστος Μουζακίτης 2

Σαντιάγκο Έσε 2

Ντάνι Γκαρθία 2

Ροντινέι 2

ΑΕΚ

Φιλίπε Ρέλβας 5

Ορμπελίν Πινέδα 5

Αμπουμπακαρί Κοϊτά 5

Θωμάς Στρακόσα 2

Μπάρναμπας Βάργκα 2

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 2

Σταύρος Πήλιος 2

Ντέρεκ Κουτέσα 2

Παναθηναϊκός

Φίλιπ Τζούρισιτς 5

Αχμέντ Τουμπά 2

Ίνγκι Ίνγκασον 2

Μανώλης Σιώπης 2

Γιώργος Κυριακόπουλος 2

Σίριλ Ντέσερς 2

Γιάννης Κώτσιρας 2

Αχμέντ Τούμπα 2

Λεβαδειακός

Γκιγέρμο Μπάλτσι 5

Χόρντουρ Μάγκνουσον 2

Τζοέλ Άμπου Χάνα 2

Φαμπρίτσιο Πεντρόσο

ΟΦΗ

Λεβάν Σενγκέλια 2

Ταξιάρχης Φούντας 2

Άρης

Ούρος Ράτσιτς 5

Κώστας Γαλανόπουλος 2

Νόα Φαντιγκά 2

Μάρτιν Χόγκλα 2

Γιάννης Γιαννιώτας 2

Nόα Σούντμπεργκ 2

Μιχάλης Παναγίδης 2

Ατρόμητος

Κίνι 5

Δημήτρης Τσακμάκης 5

Θανάσης Καραμάνης

Στίβεν Τσούμπερ 2

Γιώργος Παπαδόπουλος 2

Παναγιώτης Τσαντίλας 2

Βόλος

Γιάννης Κάργας 8

Νούριο Φορτούνα 5

Ναμπίλ Μακνί 5

Κάρλες Σόρια 2

Χουάν Ουρτάδο 2

Ματίας Γκονζάλες 2

Παναιτωλικός

Λαζάρ Κόγιτς 5

Ουνάι Γκαρσία 2

Κόστα Άλεξιτς 2

Φάρλεϊ Ρόσα 2

Αλεξάντρου Ματσάν 2

Χόρχε Αγκίρε 2

Κηφισιά

Τζέρεμι Αντόνισε 5

Τσε Νούνελι 5

Χόρχε Πόμπο 5

Λαζάρ Αμανί 5

Γιασέρ Λαρουσί

Άλεξ Πέτκοφ 2

Λουτσιάνο Μαϊντάνα 2

Ζέρσον Σόουζα 2

Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ 2

ΑΕΛ Novibet

Φακούντο Πέρες

Άνχελο Σαγάλ 5

Σάββας Μούργος 5

Ιβάν Μασόν 2

Νίκος Μελίσσας 2

Ντίλαν Μπατουμπινσικά 2

Ερίκ Φεριγκρά 2

Πασχάλης Στάικος 2

Ζήσης Χατζηστραβός 2

Αστέρας Τρίπολης

Κωνσταντίνος Πομόνης 5

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος 5

Ρόμπερτ Ιβανόφ 5

Φεντερίκο Μακέντα 2

Νικολάι Άλχο 2

Νίκος Παπαδόπουλος 2

Φάνης Τζανδάρης 2

Δημήτρης Εμμανουηλίδης 2

Κάλβιν Κετού 2

Νικολάς Γκιοακίνι 2

Πανσερραϊκός

Αντρέι Ιβάν 5

Βέρνον Ντε Μάρκο 5

Φρανσίσκο Τιναλίνι 2

Βόλνεϊ 2

Άλεξ Τεϊσέιρα 2

Γιάννης Δοϊρανλής 2

Μάριος Σοφιανός 2

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (22.03.2026, 19:00)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (NovaSports Prime)

ΑΕΚ – Κηφισιά (CosmoteSport 4)

Αρης – ΟΦΗ (NovaSports 2)

Βόλος – ΠΑΟΚ (CosmoteSport 3)

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (NovaSports 4)

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet (CosmoteSport 2)

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (CosmoteSport 7)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. ΑΕΚ 57

4. Παναθηναϊκός 46

—————————-

5. Λεβαδειακός 39

6. Αρης 30

7. Ατρόμητος 29

8. ΟΦΗ 29

—————————

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 25

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16