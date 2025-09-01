Super League: Οι πρώτες μουρμούρες και η ευχάριστη έκπληξη

Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με τις πρώτες εκπλήξεις να κάνουν την εμφάνισή τους και τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να πηγαίνουν με μεγάλη… γκρίνια στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.

Στη δεύτερη στροφή της Super League, οι έδρες ήταν αρκετά φιλόξενες, μιας και μόλις δύο γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Οι απόλυτοι του πρωταθλήματος

Η διακοπή της Super League για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τρεις ομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας. Πρόκειται για τους τρεις από τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου.

Ο λόγος για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν αλλά κατάφεραν να κάνουν το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός άλωσε την έδρα του Βόλου (0-2), η ΑΕΚ λύγισε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στην έδρα της, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0 στην Τούμπα.

Γκέλες και μουρμούρες

Άρης και Παναθηναϊκός ήταν οι μεγάλοι χαμένοι της αγωνιστικής. Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 2-0 από τον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη και αποδοκιμάστηκαν έντονα από τον κόσμο τους.

Ο πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός του Άρη σε συνδυασμό με τη μέτρια εικόνα της ομάδας έχουν φέρει από νωρίς σε δύσκολη θέση τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος καλείται άμεσα να αλλάξει το πρόσωπο του Άρη.

Έντονες αποδοκιμασίες ακούστηκαν και στη Λεωφόρο. Η ισοπαλία (1-1) του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό και η κάκιστη εικόνα του τριφυλλιού στο δεύτερο ημίχρονο προκάλεσε την έκρηξη των οπαδών του τριφυλλιού, οι οποίοι γέμισαν τη Λεωφόρο και είδαν πάλι την ομάδα τους να ξεκινάει με “γκέλα” και να μένει με το… καλημέρα πίσω στη μάχη του τίτλου.

Η ευχάριστη έκπληξη

Ίσως δεν είναι και τόσο έκπληξη, καθώς ο Λεβαδειακός είχε δείξει και πέρυσι τις δυνατότητες του, ενώ το καλοκαίρι ενισχύθηκε σημαντικά με στόχο τις θέσεις 5-8.

Οι Βοιωτοί αναμένεται να είναι η επαρχιακή ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Το καλοδουλεμένο σύνολο του κόουτς Παπαδόπουλου έχει συγκεντρώσει ήδη τέσσερις βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές, καταφέρνοντας να αντιδράσει και στα δύο παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Κόντρα στην Κηφισιά, έφερε τούμπα ένα παιχνίδι που έχανε με 2-0, ενώ πήρε και έναν βαθμό στη Λεωφόρο, παρότι ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ.

Τέσσερις βαθμοί σε δύο αγωνιστικές και τέταρτη θέση για τον εξαιρετικό Λεβαδειακό, ο οποίος φέτος έχει ανεβάσει τον πήχη.

Super League – 2η αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1

Άρης – Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 6

2. ΑΕΚ 6

3. ΠΑΟΚ 6

4. Λεβαδειακός 4

5. Ατρόμητος 3

6. Παναιτωλικός 3

7. ΟΦΗ 3

8. Άρης 3

9. Κηφισιά 1

10. ΑΕΛ Novibet 1

11. Παναθηναϊκός 1

12. Αστέρας Τρίπολης 0

13. Πανσερραϊκός 0

14. Βόλος 0

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Η 3η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – Βόλος

*Δεν έχουν οριστεί οι αναμετρήσεις