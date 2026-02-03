Super League: Ορίστηκαν τα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ, άλλαξε ημέρα το Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Για τις 4 Μαρτίου ορίστηκαν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τη Super League, που είχαν αναβληθεί κατόπιν αιτήματος των δύο ΠΑΕ, και λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.

Ο Παναθηναϊκός θα… ξεχρεώσει το εντός έδρας παιχνίδι της πρεμιέρας της φετινής Super League με τον ΟΦΗ στις 4 Μαρτίου 2026 με το ματς να κάνει σέντρα στις 18:00. Δύο ώρες αργότερα (20:00) θα αρχίσει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε ότι το ματς του Παναθηναϊκού είχε αρχικά οριστεί να γίνει τον Αύγουστο, στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων του “τριφυλλιού” με τη Σαμσουνσπόρ για τα πλέι-οφ των προκριματικών του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς θα αγωνιστούν στη Νεάπολη με την Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο ανάμεσα στα δύο τελευταία ματς του “δικεφάλου του βορρά” στη League Phase του Europa League, με Μπέτις και Λιόν.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη προβλεφθεί για την περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ του Champions League, το παιχνίδι των “ερυθρολεύκων” με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, μετατέθηκε μία ημέρα νωρίτερα και θα διεξαχθεί το Σάββατο (14.02.2026), με ώρα έναρξης 19:30.