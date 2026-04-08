Super League playout: Τα Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

H δράση στα playout της Super League συνεχίζεται τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) με τρεις αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος που θα βγάλει τις ομάδες που θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία, για να αφήσουν τη θέση τους σε Καλαμάτα και Ηρακλή.

Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό και θα προσπαθήσει να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στα playout της Super League, που θα τη φέρουν πιο κοντά στην παραμονή. Στις 17:00 έχουμε το πιο σημαντικό ματς της ημέρας, με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Aστέρα Τρίπολης. Οι δυο ομάδες “μάχονται” για τη σωτηρία και είναι αυτές που πήρα το “τρίποντο” στα ματς της πρώτης αγωνιστικής, με τους Σερραίους να κάνουν -μάλιστα- διπλό.

Στο τελευταίο ματς της ημέρας για το μίνι πρωτάθλημα, στις 19:00, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, με του φιλοξενούμενους να θέλουν βαθμούς, για να μη μπλέξουν σε “άσχημα” σενάρια.

To πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των playout

16:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός / COSMOTE SPORT 1 HD

17:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης / NOVASPORTS 2HD

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά / NOVASPORTS PRIME

Η βαθμολογία

9. Ατρόμητος 30

10. Παναιτωλικός 27

11. Κηφισιά 27

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 20

14. Αστέρας Τρίπολης 20