Super League: Πρόστιμο σε Παναθηναϊκό για το ματς με την Κηφισιά, απαλλάχτηκε η ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League, για τη συμπεριφορά οπαδών τους στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από κατηγορίες για τον αγώνα στην έδρα του Λεβαδειακού, όπως και οι Βοιωτοί.

Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού

Αρ. Απόφ. 158/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5

επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 156/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 13-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 157/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 160/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 159/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)