Super League: Στο Αγρίνιο το Κηφισιά – Άρης και στο Περιστέρι το Κηφισιά – ΑΕΚ

Μία πρώτη λύση για το ζήτημα της έδρας της Κηφισιάς φαίνεται ότι βρήκε η Super League, ενημερώνοντας ότι τα παιχνίδια με τον Άρη και την ΑΕΚ θα γίνουν στο γήπεδο του Παναιτωλικού και του Ατρομήτου αντίστοιχα.

Η Super League άναψε το “πράσινο φως” για να επιστρέψει σύντομα η Κηφισιά στην Αθήνα, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, αφού μετά το Κηφισιά – Άρης στο Αγρίνιο, το ματς με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι και στη συνέχεια η αθηναϊκή ομάδα θα “μετακομίσει” στη Νεάπολη.

Πιο συγκεκριμένα η ενημέρωση από τη λίγκα ανέφερε τα εξής: «To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο. Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου».