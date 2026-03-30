Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs για τις θέσεις 5-8

Η Super League αποκάλυψε το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs 5-8 (ημέρες και ώρες), με τη δράση στο «μίνι» πρωτάθλημα να ξεκινά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

Φυσικά, το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη, που διεκδικούν μια θέση στο Conference League της ερχόμενης σεζόν, ξεχωρίζει στο πρόγραμα της πρεμιέρας των playoffs της Super League και -μάλιστα- είναι και αυτό που ανοίγει το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης

17:00: Βόλος – ΟΦΗ

2η αγωνιστική

Σάββατο 18/04/26

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30: Άρης – Βόλος

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος