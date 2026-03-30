Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs για τις θέσεις 5-8

Η Super League αποκάλυψε το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs 5-8 (ημέρες και ώρες), με τη δράση στο «μίνι» πρωτάθλημα να ξεκινά την Κυριακή, 5 Απριλίου.
Φυσικά, το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη, που διεκδικούν μια θέση στο Conference League της ερχόμενης σεζόν, ξεχωρίζει στο πρόγραμα της πρεμιέρας των playoffs της Super League και -μάλιστα- είναι και αυτό που ανοίγει το αγωνιστικό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8
1η αγωνιστική
Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
17:00: Βόλος – ΟΦΗ
2η αγωνιστική
Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος
3η αγωνιστική
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος