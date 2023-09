Η Μαρία Σάκκαρη δεν περνάει και τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα της και θέλει να κάνει ένα restart, επιστρέφοντας στις σπουδαίες εμφανίσεις.

Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα και νιώθει πολύ καλά, αφού αγαπάει πολύ το Μεξικό και οι Μεξικανοί την Ελληνίδα τενίστρια.

Μετά την άνετη νίκη της επί τη Στορμ Χάντερ και την πρόκριση στον τρίτο γύρο, η 28χρονη εμφανίστηκε αρκετά συγκινημένη.

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο μέρος για να έρθω και να ξεπεράσω τους φόβους μου, τις αμφιβολίες μου και τα δύσκολα συναισθήματά μου», είπε η Μαρία Σάκκαρη.

