Συγκίνηση στο Λίβερπουλ – Γουλβς, oι γιοι του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τις δυο ομάδες στο Άνφιλντ

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής Premier League είχαμε πριν από τη σέντρα του Λίβερπουλ – Γουλβς για την Boxing Day του πρωταθλήματος. Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Ζότα, Ντίνις και Ντουάρτε, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ κρατώντας τις μασκότ των δυο ομάδων, σε μια συμβολική κίνηση προς τιμήν του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού.

Το Άνφιλντ σηκώθηκε όρθιο, με το χειροκρότημα να διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ντιόγκο Ζότα, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε τόσο στη Γουλβς, όσο και στη Λίβερπουλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δυο πιτσιρίκια στάθηκαν μπροστά από τον αρχηγό της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, έχοντας νωρίτερα ανταλλάξει και κάποιες πασούλες με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό.

Van Dijk com os filhos de Diogo Jota! pic.twitter.com/Q5ODwFv29w — GoalFeed (@GoalFeedPT) December 27, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Two of Diogo Jota’s children – Dinis and Duarte with Virgil pic.twitter.com/v5j2lxNQ8D — Exclusive Wildlife (@ksbava25) December 27, 2025

Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος έπαιξε και για τις δύο ομάδες της Premier League, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Αντρε (25 ετών) 3 Ιουλίου στη βορειοδυτική Ισπανία. Ήταν 28 ετών.

Ο Ζότα εντάχθηκε στους Γουλβς δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2017 και μετεγγράφηκε μόνιμα στον σύλλογο την επόμενη χρονιά. Στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο το 2020 με τη Λίβερπουλ, όπου κέρδισε τον τίτλο πρωταθλήματος νωρίτερα φέτος.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι η σύζυγος του Γιότα, Ρούτε Καρντόσο, και οι δύο γιοι της, Ντίνις και Ντουάρτε, ήταν παρόντες στα εναρκτήρια εντός έδρας παιχνίδια της Premer League τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για τη Γουλβς, τον Αύγουστο του 2025.