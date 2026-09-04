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Αθλητικά

Συγκινητικό «αντίο» από Ροντινέι στους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό: Το «μαζί γράψαμε ιστορία» και η «Πανσέληνος»

Ο Βραζιλιάνος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό και αποχαιρέτησε τους πρώην πλέον συμπαίκτες του
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους παίκτες του Ολυμπιακού έστειλε ο Ροντινέι, με τον Βραζιλιάνο να ολοκληρώνει την παρουσία του στους Πειραιώτες και να συνεχίζει την καριέρα του στη Σάντος.

Ο Ροντινέι πόσταρε μια φωτογραφία, έχοντας στο πλάι του τους περισσότερους από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στο… βάθος, φαίνονται δυο φανέλες του Βραζιλιάνου (σ.σ. η ερυθρόλευκη και η λευκή), όπως και μικρογραφίες από τα τρόπαια του Confefence League, της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με μήνυμα μέσα από τα social media, ο Ροντινέι στάθηκε στον σεβασμό και στις φιλίες που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό, τονίζοντας παράλληλα ότι όλοι μαζί κατάφεραν να γράψουν ιστορία.

“Στο τέλος, αυτό που μένει είναι το εξής, σεβασμός και φιλία. Σας ευχαριστώ, φίλοι μου, γράψαμε ιστορία! Θα μου λείψετε όλοι πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας αγαπώ, παιδιά”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος, ταγκάροντας στην ανάρτησή του τους συμπαίκτες της φωτογραφίας, αλλά και την Δέσποινα Βανδή!

Μάλιστα, έκανε και Insta-story τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την οποία “έντυσε” με το τραγούδι “Πανσέληνος” της Δέσποινας Βανδή, ένα από τα αγαπημένα του όσο ήταν στην Ελλάδα.

Ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό “αντίο” από τον Ροντινέι, ο οποίος έκλεισε το κεφάλαιο “Ολυμπιακός”, έχοντας καταγράψει συνολικά 157 συμμετοχές, με 12 γκολ και 28 ασίστ.

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