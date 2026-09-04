Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Στο Πανθεσσαλικό το Ελλάδα – Σερβία για το Nations League

Οριστικοποιήθηκε η έδρα του αγώνα της γαλανόλευκης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό για την Εθνική ποδοσφαίρου των ανδρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η αναμέτρηση της γαλανόλευκης με την Σερβία των Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς για το Nations League διεξαχθεί στο γήπεδο του Βόλου.

Το Ελλάδα – Σερβία έχει οριστεί να γίνει στις 16 Νοεμβρίου του 2026 (21:45, Newsit.gr) και αφορά την 6η και τελευταία αγωνιστική για το 2ο όμιλο της League A του Nations League. Υπενθυμίζεται ότι η Τούμπα θα φιλοξενήσει τους αγώνες της Εθνικής ποδοσφαίρου με Ολλανδία (01.10.2026) και Γερμανία (04.10.2026).

Tο πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League:

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
397
222
165
119
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo