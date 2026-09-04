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Αθλητικά

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Ξεκινά στις 16:00 η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της πρεμιέρας του Champions League

Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να λάβουν θέσεις μπροστά σε υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά για να κλείσουν θέση στο “μεγάλο” ματς της Allwyn Arena
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η ΑΕΚ βρίσκεται προ των πυλών του πρώτου της αγώνα στη League Phase του Champions League. Η πρεμιέρα της κόντρα στη Λασκ έχει οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη (08.09.2026, 19:45, Newsit.gr) στην Allwyn Arena, εκεί όπου αναμένεται να μη πέφτει ούτε… καρφίτσα.

Το χρονικό περιθώριο που είχε δοθεί στους κατόχους διαρκείας της ΑΕΚ, για να αγοράσουν το πακέτο League Pass εξέπνευσε και σειρά έχει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τους Αυστριακούς, στην πρεμιέρα του Champions League.

Ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί από τις 16:00 της Παρασκευής (04.09.2026) να προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ, ενώ στη φάση της ελεύθερης διάθεσης οι κάτοχοι διαρκείας δεν έχουν προτεραιότητα.

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Αθλητικά
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