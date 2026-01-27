Συγκινούν τα λόγια Έλληνα οδηγού νταλίκας την ώρα που περνάει από το σημείο του δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Τάσος Αχλαζίδης είναι ο οδηγός της νταλίκας, που πέρασε δίπλα από το σημείο του σοκαριστικού δυστυχήματος των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τα λόγια του ήταν γροθιά στο στομάχι.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας που πέρασε από το σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι φίλοι του ΠΑΟΚ είπε αρχικά, «δυστυχώς αυτά τα συντρίμμια από το βανάκι πρέπει να ήταν. Δυστυχώς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βαριά φωνή και αναστεναγμούς, περιγράφει πως ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για τέσσερις ώρες και ότι στο σημείο υπήρχε ακόμη παρουσία της αστυνομίας.

«Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή», λέει στη συνέχεια. «Θλιβερός απολογισμός», συνεχίζει και προσθέτει «ακόμα ένα μνημείο φιλάθλων το οποίο δυστυχώς είναι μακριά από την πατρίδα. Δεν χωράνε λόγια».

Τα λόγια του οδηγού για το συγκεκριμένο δρόμο: «Ένας δρόμος που συνήθως έχει αρκετή κίνηση και θέλει προσοχή, παρότι έχει μουντάδα σήμερα ο δρόμος ήταν στεγνός. Δεν είχε βρέξει, ούτε χιόνια έχει, τίποτα το ιδιαίτερο.

Η θερμοκρασία είναι στους 4 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες δεν ευνοούσαν ένα τέτοιο δυστύχημα. Όπως και να έχει, κουράγιο εύχομαι σε όλους τους οικείους των θυμάτων».