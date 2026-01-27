Συγκλονιστικές εικόνες στην Τούμπα: Αναμμένα κεριά και πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη (28/01) θα είναι η Τούμπα ανοικτή για όλους τους φίλους, με σκοπό να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, κάποιοι όμως βρέθηκαν από το βράδυ εκεί,

Άναψαν κεριά, άπλωσαν πανό που έλεγε «Καλό Παράδεισο Αδέρφια» για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους νέους, που για την αγαπημένη τους ομάδα έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης (27/01).

Οι φίλοι του Δικεφάλου δεν μπορούσαν να περιμένουν μέχρι το πρωί για να αποδώσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα «αδέρφια» τους γι’ αυτό και πρόσφερα συγκινητικές εικόνες στην σκοτεινή Τούμπα.