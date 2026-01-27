Αθλητικά

Συγκλονιστικές εικόνες στην Τούμπα: Αναμμένα κεριά και πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

«Καλό Παράδεισο Αδέρφια», το μήνυμα των φίλων του Δικεφάλου
ΠΑΟΚ
Τα κεριά που άναψαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα/ REUTERS/Alexandros Avramidis

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη (28/01) θα είναι η Τούμπα ανοικτή για όλους τους φίλους, με σκοπό να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, κάποιοι όμως βρέθηκαν από το βράδυ εκεί,

Άναψαν κεριά, άπλωσαν πανό που έλεγε «Καλό Παράδεισο Αδέρφια» για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους νέους, που για την αγαπημένη τους ομάδα έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης (27/01).

Τα αναμμένα κεριά και τα πανό στην Τούμπα
Τα αναμμένα κεριά και τα πανό στην Τούμπα/ REUTERS/Alexandros Avramidis

Οι φίλοι του Δικεφάλου δεν μπορούσαν να περιμένουν μέχρι το πρωί για να αποδώσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα «αδέρφια» τους γι’ αυτό και πρόσφερα συγκινητικές εικόνες στην σκοτεινή Τούμπα. 

