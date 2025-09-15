Συγκλονιστικός Ακίλε Πολονάρα: «Η στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων με συγκίνησε απίστευτα – Κάποια στιγμή σκέφτηκα να τα σταματήσω όλα»

Ο Ακίλε Πολονάρα είναι ένας μαχητής της ζωής! Ο Ιταλός φόργουορντ δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία και ρωτήθηκε για τη συμπαράσταση που δέχθηκε από φίλους της Ελλάδας (σ.σ. εμφάνισαν σχετικό πανό στο ματς της γαλανόλευκης με την Ιταλία στο Eurobasket).

Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε στην ισπανική εκπομπή «Le Iene» και αποκάλυψε πως τα μηνύματα και η αγάπη που εισέπραξε από τον ελληνικό λαό τον συγκίνησαν βαθιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολονάρα.

Ο Πολονάρα επέστρεψε στην Σασαρι έπειτα από τον κύκλο θεραπειών που ακολούθησε για τη μυελοειδή λευχαιμία και επιπλέον αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τη Βίρτους Μπολόνια.

«Αποδέχθηκα την επιλογή της Βίρτους και εκτίμησα τη συνέπειά της, γιατί δεν ήμουν στα πλάνα της ανεξάρτητα από την ασθένεια. Ειλικρινά θα ένιωθα προσβεβλημένος αν με είχαν υπογράψει μόνο για να δείξουν “όμορφη χειρονομία” επειδή έχω λευχαιμία. Προτίμησα την πρόταση της Σάσαρι γιατί το όνειρό μου είναι να προσπαθήσω να παίξω ξανά. Αν είχα δεχθεί έναν ρόλο σκάουτερ, θα σήμαινε ότι σταματάω ενώ έτσι έχω τον στόχο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να επιστρέψω στο γήπεδο»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει, όμως η οικογένειά του ήταν εκεί για να του δώσει κουράγιο και να τον κρατήσει όρθιο.

«Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα να τα σταματήσω όλα, αλλά μετά σκέφτηκα τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Τώρα είμαι καλά. Πέρασα το Σαββατοκύριακο με τα παιδιά μου, γιατί μετά δε θα μπορέσω να τα δω για λίγο καιρό θα μείνουν με τους παππούδες τους. Τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, έχω κάποια ραντεβού για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την Τρίτη θα εισαχθώ στο νοσοκομείο», ανέφερε.

Μιλώντας για την Εθνική Ιταλίας και την παρουσία της στο πρόσφατο EuroBasket, ο Πολονάρα αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, αλλά και στο μέλλον της.

«Μας έλειψε λίγη τύχη στην κλήρωση των νοκ-άουτ, γιατί βρήκαμε μπροστά μας την καλύτερη εκδοχή του Ντόντσιτς, που ήταν αντικειμενικά ασταμάτητος. Η Σλοβενία δυσκόλεψε ακόμη και τη Γερμανία. Η Ιταλία πάντως πάλεψε πάντα και βγήκε με το κεφάλι ψηλά. Όπως είπε κι ο φίλος μου, ο Σπίσου, η Εθνική είναι σε καλά χέρια με ταλαντούχους νέους που έχουν δίψα και φρεσκάδα. Έχουν όλα τα φόντα για να φτιάξουν ένα ωραίο γκρουπ και να αντικαταστήσουν την “παλιά φρουρά”. Ο Ντιούφ και ο Νιανγκ βέβαια, αλλά και οι Προκίντα και Σπανιόλο. Όλοι έχουν ταλέντο και κάνουν εξαιρετική πορεία, με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης», σχολίασε.