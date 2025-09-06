Συγκλονιστικός Γιοβάνοβιτς προς δημοσιογράφο: «Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την εθνική, χαμηλού επιπέδου;»

Η αξία και η ποιότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι κάποια από τα σημαντικά στοιχεία που αναγνωρίζουν οι πάντες και που βλέπουν να έχουν μεγάλη επίδραση στην εθνική ποδοσφαίρου και στη μέχρι τώρα ανοδική πορεία της ομάδας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου μετά το 5-1 της Εθνικής ποδοσφαίρου επί της Λευκορωσίας, μιλώντας με σεβασμό για την αντίπαλο της γαλανόλευκης και στέλνοντας μήνυμα αθλητικής αξιοπρέπειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε με αποστομωτικό τρόπο σε ερώτηση που χαρακτήριζε τη Λευκορωσία ως “χαμηλού επιπέδου”. Ο Γιοβάνοβιτς δεν δίστασε να εκφράσει το μοναδικό του παράπονο, τονίζοντας πως κανένας αντίπαλος δεν αξίζει απαξιωτικά σχόλια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ίδια την Εθνική Ελλάδας, η οποία στο παρελθόν ήταν χαμηλά στην παγκόσμια βαθμολογία, με σειρά κακών αποτελεσμάτων.

“Ξέρετε που έχω παράπονο μόνο. Το ελληνικό κλασικό. Αν σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη Λευκορωσία. Θα σας πείραζε αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν χαμηλού επιπέδου;

Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα με σοβαρότητα Να σεβόμαστε τους αντιπάλους, να σεβόμαστε και τον εαυτό μας. Στις εθνικές ομάδες παίζουν οι καλύτεροι παίκτες μιας χώρας. Το καλοκαίρι κερδίσαμε τη Σλοβακία στην Κρήτη σχετικά εύκολα και αυτή νίκησε τη Γερμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με νοιάζει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είναι ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος η Δανία, έχει παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν υπάρχουν όμως εύκολα παιχνίδια.

Θεωρώ ότι σαν ομάδα ήμασταν πιο υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη Λευκορωσία. Φανταστείτε αν δεν νικούσαμε πόσο θα μας πλήγωνε αυτό το πράγμα. Κάναμε βήματα μπροστά, ανεβήκαμε στη League A του Nations League. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάποιον μεγάλο στόχο. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί με σεβασμό στον αντίπαλο.

Εύκολο είναι να έχουμε έναν θαυμασμό σαν λαός που μας διακρίνει, όμως έχουμε δύο ημέρες να προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορώ να θεωρήσω χαμηλού επιπέδου τη Λευκορωσία. Εγώ ξέρω, όπως και οι παίκτες πόση ώρα περάσαμε αναλύοντας τον αντίπαλο, τη σημασία του παιχνιδιού.

Αν ήσασταν παρών μαζί μας θα πιστεύατε ότι παίζαμε με μια ομάδα πιο υψηλού επιπέδου από εμάς. Προετοιμαστήκαμε σοβαρά και θα κάνουμε το ίδιο και με τη Δανία. Δεν έχουμε φόβο απέναντί τους. Είμαστε καλή ομάδα, παίζουμε στην έδρα μας.

Αν θα θέλατε να προσθέσατε ένα στοιχείο από όσα αναφέρατε για τη Δανία: Θα μας χρειαστεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Υπήρχαν στιγμές που και σήμερα δεν αξίζει σχολιασμού μετά το 5-1.

Όμως επειδή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τέλεια, έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ο αντίπαλος δεν το εκμεταλλεύτηκε, όμως υπήρχαν κενά όταν έγινε πάνω-κάτω το παιχνίδι. Υπήρχαν αρκετά κενά, μεγαλύτερες αποστάσεις από το φυσιολογικό.

Αυτό κόντρα στη Δανία που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα θα μπορεί να μας κοστίσει” ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δείχνοντας πως για μια ακόμα φορά πως αποτελεί παράδειγμα αθλητικού ήθους και ευγένειας.