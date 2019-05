Συγκλονίζει ο Φλεπς για την κατάθλιψη! «Δεν ήξερα αν ήθελα να ζήσω»

Ακόμη και ο άνθρωπος με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων, έχει βρεθεί στο σημείο να μη θέλει να ζήσει, αντιμετωπίζοντας το άγχος και την κατάθλιψη.

Ο Μάικλ Φελπς θέλησε έτσι για μία ακόμη φορά να στείλει ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο, γράφοντας στο twitter: «Έδωσα μάχη με το άγχος και την κατάθλιψη και αμφέβαλα ακόμη και για το αν θέλω να ζήσω ή όχι. Όταν έφτασα σε αυτό το κατώτατο σημείο, αποφάσισα να ζητήσω βοήθεια ενός επαγγελματία. Η απόφαση αυτή τελικά έσωσε τη ζωή μου. Δεν πρέπει να περιμένεις για κάποια πράγματα».

I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things

— Michael Phelps (@MichaelPhelps) May 26, 2019