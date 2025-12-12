Συγκλονίζει ο Τζέισον Κόλινς που αποκάλυψε ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο: «Έχω 11-14 μήνες ζωής»

Ο πρώην παίκτης του NBA, Τζέισον Κόλινς, αποκάλυψε ότι πάσχει από γλοιοβλάστωμα τέταρτου σταδίου και ότι δεν έχει περισσότερους από 14 μήνες ζωής.

Τα πρώτα συμπτώματα ήρθαν πριν λίγους μήνες και η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Αύγουστο. Μετά από αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι η μορφή του όγκου του Τζέισον Κόλινς στον εγκέφαλο δεν μπορεί να χειρουργηθεί χωρίς τον κίνδυνο μόνιμων αλλαγών, γι’ αυτό και οι γιατροί εκτιμούν ότι του απομένουν 11-14 μήνες ζωής.

Ο 47χρονος πρώην NBAερ τόνισε ότι σχεδιάζει να διερευνήσει νέες καινοτόμες μεθόδους θεραπείας για να βοηθήσει ενδεχομένως τον εαυτό του και τους μελλοντικούς ασθενείς.

«Επειδή ο όγκος μου είναι μη χειρουργήσιμος, η τυπική θεραπεία, η ακτινοβολία και η κροταφογναθική άρθρωση, δίνουν μια μέση πρόγνωση 11 έως 14 μηνών. Αν αυτός είναι ο χρόνος που μου απομένει, θα ήθελα να δοκιμάσω μια θεραπεία που θα μπορούσε μια μέρα να γίνει το νέο πρότυπο για όλους», είπε.

Ο Τζέισον Κόλινς, ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2013, επιλέχθηκε στο draft το 2001 ως η 18η επιλογή και πέρασε 13 σεζόν στο NBA. Φόρεσε τη φανέλα των Νετς για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2014.