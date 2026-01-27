Αθλητικά

Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ για τους αδικοχαμένους οπαδούς – «Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε»

Οι παίκτες του Δικεφάλου βρέθηκαν στην δύσκολη θέση να αποχαιρετήσουν επτά οπαδούς της ομάδες
Όλοι στον ΠΑΟΚ είναι συγκλονισμένοι για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και μερικοί από τους παίκτες του Δικεφάλου έκαναν αναρτήσεις στα social media για να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Στο τραγικό δυστύχημα που έχασαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ τη ζωή τους στη Ρουμανία στάθηκαν πολλοί από τους παίκτες του Δικεφάλου στα social media, θέλοντας να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους που ταξίδευαν για να τους δουν από κοντά στη Γαλλία.

«Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», έγραψε ο Μιχαηλίδης σε ανάρτηση στο instagram. «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα..», το μήνυμα του Πέλκα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

